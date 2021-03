Neue Elektroauto-Strategie Warum Volvo-Chef Samuelsson auf Online-Rabatte verzichten will

Volvo Cars stellt ab 2030 komplett auf Elektroautos um - und will diese ausschließlich online verkaufen. CEO Hakan Samuelsson erklärt im Interview, was das für die Autohändler bedeutet und wie er mit E-Autos bald Gewinne schreiben will.