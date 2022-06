Der Autobauer Volkswagen fährt die Produktion in seiner Zwickauer E-Auto-Fabrik wieder auf den Drei-Schicht-Betrieb hoch. "Die Teileversorgung ist mittlerweile wieder so stabil, dass wir in Zwickau mit der dritten Schicht nun zusätzliche Kapazitäten haben, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten", informierte Geschäftsführer Stefan Loth am Montag. Dadurch soll die Produktion nun auf bis zu 1300 Fahrzeuge täglich steigen.