VW-Chef Oliver Blume im Interview "Einige Marken haben leider nachgelassen"

An der Börse ist der Volkswagen-Konzern weniger wert als seine Beteiligung an Porsche. In China fällt der Marktanteil rasant, reihenweise kommen Modelle um Jahre verspätet. Der neue VW-Chef Oliver Blume sagt, wie er Deutschlands größtes Unternehmen sanieren will.