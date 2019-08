Die schönsten Geburtstage sind die, die man unbeschwert feiern kann. Das hätte sich sicher auch Bentleys neuer CEO Adrian Hallmark für den 100. Geburtstag der noblen britischen Automarke gewünscht, die der jüngst verstorbene Ferdinand Piëch einst nach erbittertem Streit mit BMW Börsen-Chart zeigen ins VW-Imperium holte. Zum Jubiläum gab es die Vorstellung der Studie EXP 100 GT. Kein Bentley war jemals größer, luxuriöser und scheinbar moderner als die elektrische und selbstfahrende Studie.

Also alles bestens? Mitnichten. Bentley befindet sich im freien Fall. Und Hallmark, der seit gut einem Jahr das Geschäft verantwortet, hat von seinen Vorgängern statt eines glänzenden Diamanten einen drastischen Sanierungsfall übernommen.

Daniel André Langer Daniel Langer ist CEO der Markenberatung Équité und ein weltweit gefragter Experte für die Luxusbranche, er arbeitet unter anderem für Ferrari. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher über Luxusmarketing, hält Vorträge und gibt Managementseminare. equitebrands.com

Visionen allein reichen nicht

Während Sondereditionen zu Jubiläen keine Seltenheit sind, ist Bentleys EXP 100 GT eine Vision - mehr nicht. Sie soll den Bentley-Käufern zeigen, wie man sich britischen Luxus im Jahr 2035 vorstellt. Das Problem: Das Auto ist eine Fantasie, kein Kunde wird es jemals fahren und sie kann nicht über die Realität hinwegtäuschen. Und die ist dramatisch.

Die Neuauflage des für Bentley wichtigsten Autos, des Continental GT, verzögerte sich um fast zwei Jahre. Der Grund ist für die Konzernmutter Volkswagen nach dem Emissionsskandal besonders peinlich: Bentleys Motoren schafften weder akzeptable Verbrauchswerte noch die Emissionsnormen in den USA, Europa und China. Ein immenser Imageschaden, die Glaubwürdigkeit als kompetente Luxusmarke dahin. Ein weiterer Grund für die Verspätung sind laut Bloomberg Fehler in der Produktionsplanung, die dazu geführt hätten, dass das 200.000 Euro teure Auto ein Verlustbringer geworden wäre. Daher gab es zum Geburtstag nur Visionen statt Wirklichkeit.

Während die Schwestermarken VW, Audi Börsen-Chart zeigen, und Porsche Börsen-Chart zeigen mit voller Kraft in die Elektromobilität steuern, ist laut Hallmark mit einem elektrischen Bentley nicht vor 2025 zu rechnen. Das zeigt, wie viel wertvolle Zeit vertan wurde. Als Gründe nennt Bentley, dass man auf eine bessere Batterietechnologie warte. Die Frage ist, ob die Kunden warten werden. Hier bin ich skeptisch.

Die Konkurrenz fährt davon

Teslas Luxus-SUV Model X erreicht schon heute auskömmliche Reichweiten und wird seit fast zehn Jahren am Markt sein, wenn Bentley irgendwann nachzieht. Der Verdacht kommt auf, dass der wahre Grund für die Verzögerung nicht das Forschen nach neuen Technologien ist, sondern dass es schlicht an Kompetenz auf diesem Gebiet fehlt. Mit anderen Worten: Während Tesla Börsen-Chart zeigen zur Standardmarke unter den jungen Tech-Millionären im Silicon Valley wird, kümmern sich die VW-Ingenieure erstmal um den E-Golf. Bentley? Kann warten. Doch das dürfte eine Fehleinschätzung sein.

Das Desaster der Marke reiht sich in eine Reihe früherer Modellfehler ein. Vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit, in einem Bentley Mulsanne mitzufahren. Ich freute mich auf meine erste Fahrt im "großen Bentley", doch mein persönliche Erfahrung war enttäuschend. Der ganz in schwarz gehaltene Innenraum erinnerte an einen gut ausgestatteten Passat, nichts an dem Wagen versprühte die Aura des Besonderen. Die Schalter wirkten wie aus der Großserie. Und auch Bentleys SUV Bentayga sieht dem Audi Q7 zum Verwechseln ähnlich, nach neuen Technologien sucht man dort vergebens. Doch Marken, die verwechselbar werden und technologisch nur zweitklassig sind, verlieren jeglichen Luxus.

Wofür steht Bentley?

Nicht nur das Produkt ist austauschbar geworden, sondern aus meiner Sicht auch die Marke: Wofür steht Bentley? Was ist die Kernpositionierung, die sich von jeder anderen Marke unterscheidet? Was ist das Besondere am Markenerlebnis? Ich habe in den vergangenen Monaten mehrere Bentley-Händler in aller Welt besucht. Trauriges Fazit: Nichts am Markenerlebnis ist einzigartig. Ein Kardinalfehler im Luxusbereich.

Der Verlust von 288 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018 und der Absatzrückgang um 16 Prozent seit 2016 spiegel diese Einschätzung wieder, was angesichts des stark wachsenden Luxussegments eine wirtschaftliche Katastrophe ist. Zehn Prozent der Mitarbeiter wurden entlassen, um die Verluste nicht noch größer werden zu lassen. Ein Armutszeugnis für eine Luxusmarke, vor allem wenn man wie Bentley eine so einzigartige Geschichte hat.

Der Luxusmarkt hat sich dramatisch verändert, nicht nur im Automobilbereich. Ich habe vor kurzem an einem Projekt zu den Anforderungen an Luxusautos in der Zukunft gearbeitet. Was ganz klar wurde: Junge Luxuskonsumenten haben ganz andere Erwartungen als ältere Generationen, egal ob sie in Düsseldorf, Paris, Moskau oder Shanghai leben. Ihr Leben ist digital und sie erwarten von ihrem Auto, Teil der ihrer digitalen Infrastruktur zu sein. Nicht erst 2035, sondern heute. Visionen sind irrelevant, was man heute kaufen kann, entscheidet. Viele Marken erliegen der Illusion, dass große Displays, ein nobles Interieur und demonstrativ zur Schau gestellte Nachhaltigkeit allein den Zukunftscode knacken könnten. Eine fatale Annahme.