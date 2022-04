Podcast Warum Volkswagen sich von Porsche trennt

Porsche ist eine der wertvollsten Automarken der Welt. Trotzdem will der Volkswagen-Konzern sie an die Börse bringen. Warum das Sinn machen könnte und was die Beteiligten bei ihrer Entscheidung antreibt - darüber informieren Sven Clausen und Michael Freitag in diesem Podcast.