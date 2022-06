Nach verheißungsvollem Start herrscht nun allerdings Alarmstimmung in der Konzernzentrale in Wolfsburg. Warum das so ist, welche Rolle Konzernchef Herbert Diess (63) dabei spielt und was sich daraus lernen lässt, darüber informiert in diesem Podcast Michael Freitag, stellvertretender Chefredakteur des manager magazins, im Gespräch mit Sven Clausen.