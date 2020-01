VW will nur begrenzte Zeit Geld vom Staat

Der Autobauer Volkswagen (VW) sieht nur in der Anfangszeit die Notwendigkeit einer staatlichen Förderung von Elektroautos. "Wir setzen uns dafür ein, die Startphase des Wechsels zur E-Mobilität zu fördern. Das ist notwendig, um volkswirtschaftlich sinnvolle technologische Änderungen umzusetzen", sagte Volkswagen-Elektro-Vorstand Thomas Ulbrich im Gespräch mit dem "Handelsblatt". Dafür gebe es genug andere Beispiele aus den zurückliegenden Jahrzehnten.

Der Staat helfe bei der "Initial-Zündung", später sei eine Förderung nicht mehr notwendig, so Ulbrich. VW rechne damit, dass die Subventionierung im Lauf der ersten Produktgeneration neuer E-Autos zurückgefahren werden könne. In der Automobilindustrie sind Modellzyklen von sieben Jahren üblich.

In der vergangenen Woche hatte Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess mit einer Brandrede für Aufsehen gesorgt: VW stehe "mitten im Sturm" und müsse sich binnen kurzer Zeit zu einem Technologieunternehmen wandeln, wenn es weiter in der Weltspitze mitspielen wolle, so Diess.

