Der Preiskampf in China hinterlässt beim Absatz vom Volkswagen-Konzern tiefe Spuren. Nach einem kräftigen Plus im Mai brachen die Auslieferungen im Juni auf dem wichtigsten Einzelmarkt des Wolfsburger Autobauers um 14,5 Prozent ein, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Der Rückgang sei auch deshalb so hoch ausgefallen, weil im Juni vergangenen Jahres besonders viele Fahrzeuge ausgeliefert worden seien, erläuterte ein Sprecher. Nach den Corona-Lockdowns hatte die chinesische Regierung Autoverkäufe damals mit Steuererleichterungen angekurbelt.