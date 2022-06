Rückgang schwächt sich im Mai ab VW verkauft knapp 24 Prozent weniger Fahrzeuge

Auf dem größten Markt der Wolfsburger in China sanken die Auslieferungen um fast ein Viertel, nachdem sie im Vormonat wegen der Produktionseinschränkungen bei der Pandemiebekämpfung noch um die Hälfte geschrumpft waren. Am stärksten war der Absatz-Rückgang in Osteuropa, wo die Auslieferungen im Mai um 48 Prozent fielen. In Westeuropa setzte Volkswagen 23 Prozent weniger Fahrzeuge ab als vor einem Jahr. In Nordamerika war das Minus mit 24 Prozent ähnlich hoch.