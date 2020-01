Volkswagen ist im Streit um Schadenersatz für Hunderttausende Besitzer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen auf die Kläger zugegangen. Der Konzern habe sich mit der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geeinigt, Gespräche über einen möglichen Vergleich aufzunehmen, teilten VW und auch die Verbraucherschützer am Donnerstag jeweils mit.

Die Gespräche befänden sich in einem sehr frühen Stadium, ob es zu einem Vergleich komme, sei offen. Beide Parteien hätten Vertraulichkeit über die Verhandlungen vereinbart.

Während Volkswagen in den USA bereits Milliarden für die Entschädigung von Kunden ausgegeben hat, war der Autobauer dazu in Deutschland bisher nicht bereit. Doch der Druck auf VW dürfte in dieser Frage steigen, zumal der Konzern sich noch Ende Dezember mit dem österreichischen Staat auf eine Entschädigung einigte. In dem Streit ging es um die Wertminderung an etwa 2100 VW-Dieselfahrzeugen im Fuhrpark der österreichischen Polizei durch eine manipulierte Abgassoftware.

Seit Ende September verhandelt das Oberlandesgericht Braunschweig in einem Musterverfahren über die Sammelklage von Hunderttausenden Diesel-Kunden. Hier geht es um Schadenersatz für mindestens 400.000 Käufer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda, die sich in das Klageregister eingetragen hatte. In der sogenannten Musterfeststellungsklage ist die Verbraucherzentrale stellvertretend für die Autokäufer vor Gericht gezogen.

Sollten die Verbraucherschützer vor Gericht gewinnen, was völlig offen ist, müssten die betroffenen deutschen VW-Dieselfahrer allerdings noch ihre Ansprüche in einem Einzelverfahren durchsetzen - mit vermutlich größerer Aussicht auf Erfolg.

Zuletzt hielt das OLG München die Ansprüche für verjährt

Allerdings hatte zuletzt der 20. Senat des OLG München in einem sogenannten Hinweisbeschluss vom 3. Dezember seine Auffassung deutlich gemacht, dass etwaige Ansprüche der Diesel-Kläger bereits zum Jahresende 2018 verjährt sein könnten. Auslöser sei der Zeitpunkt des allgemeinen Bekanntwerdens des Dieselskandals.

Über die Volkswagen vorgeworfene Täuschung sei ab Herbst 2015 "umfassend in sämtlichen Medien berichtet" worden, zitierte die FAZ aus dem Beschluss. Dass ein in Deutschland lebender Kunde des Konzerns hiervon keine Kenntnis erlangt haben könnte, sei aus Sicht des Gerichts unvorstellbar. Der Senat regt an, die Berufung gegen ein früheres Urteil des Landgerichts Landshut zurückzunehmen (Az.: 20 U 5741/19).

In der Frage der Verjährung schließt sich das OLG damit der Position von VW an - und verwirft Argumente, die Verbraucheranwälte ins Feld führen. Danach darf die Verjährung erst einsetzen, wenn die betroffenen Kunden offiziell von Volkswagen oder durch ein offizielles Schreiben der zuständigen Behörden davon erfahren, dass ihr konkretes Fahrzeug manipuliert worden ist.

Sollte sich diese Einschätzung durchsetzen, dürften zumindest die Ansprüche Zehntausender Einzelkläger, die sie im vergangenen Jahr geltend gemacht haben, verjährt sein.

rei mit Reuters