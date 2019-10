Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im September deutlich mehr Autos ausgeliefert. Hauptgrund dafür ist allerdings ein schwacher Vergleichswert aus dem Vorjahr. So lieferte Volkswagen im vergangenen Monat 533.700 VW-Modelle an die Kunden aus - und damit 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Nach neun Monaten lieferte 4,51 Millionen Fahrzeuge weltweit aus und damit 2,3 Prozent weniger auf als in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

Im September vor einem Jahr war der neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP gültig geworden. Das traf die Marke VW massiv, weil der Autobauer viele Modelle und Varianten noch nicht nach den neuen Vorgaben zertifiziert hatte und sie deswegen nicht verkaufen konnte. So stiegen die Auslieferungen im September in Deutschland um knapp 74 Prozent und in Europa um gut 45 Prozent.

Im wichtigsten Einzelmarkt China zeigte sich zumindest auf Monatssicht eine Wende: Hier lieferte die Kernmarke VW im vergangenen Monat mit 287.000 Fahrzeugen 3,3 Prozent mehr aus als vor Jahresfrist. Im August waren die Verkäufe noch zurückgegangen im Jahresvergleich.

Der chinesische Markt macht bei der Marke VW rund die Hälfte der Verkaufszahlen aus. Seit geraumer Zeit schwächelt der Markt wegen der Zurückhaltung der chinesischen Kunden infolge des Zollstreits mit Washington. Zahlen aus China gibt der Herstellerverband CAAM in der kommenden Woche bekannt. Laut VW der chinesische Gesamtmarkt abermals geschrumpft sein.

In den USA brach der Absatz von VW nach einem starken August dagegen ein, es wurde ein Minus von 11,8 Prozent verbucht. Hier machte Volkswagen weniger Verkaufstage sowie Modellwechsel verantwortlich.

Audi im September im Plus, nach neun Monate aber weiter im Minus

Ähnlich stark wie VW konnte auch die Marke Audi Börsen-Chart zeigen ihren Absatz im September steigern. Wegen eines ebenfalls schwachen Vergleichswertes erhöhte Audi seine Auslieferungen weltweit um 4,5 Prozent auf 145.400 Fahrzeuge.

Wie VW liegt auch Audi nach neun Monaten im Minus: Bis Ende September lieferte Audi 1,36 Millionen Autos aus, das sind 3,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Premium-Tochter des Volkswagen-Konzerns bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte.

