Mit dem Produktionsstart im Zwickauer Werk im November begann für Volkswagen eine neue Ära. 33 Milliarden Euro will der Konzern bis 2024 in die Elektromobilität investieren, ein Drittel davon in der Kernmarke VW. Die Elektrowette wurde zuletzt noch erhöht: Eine Million E-Autos will der Konzern nun bis 2023 bauen. Bis 2025, der bisherigen Zielmarke, sollen es dann schon 1,5 Millionen sein.