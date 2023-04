Podcast Götterdämmerung – überrollen Chinas Auto-Hersteller Volkswagen?

Volkswagen hat seine Marktführerschaft in China verloren. Auf der Autoshow in Shanghai zeigen die chinesischen Newcomer ihr neues Selbstbewusstsein. Das Ergebnis: "Alarmstimmung" unter Volkswagen Top-Managern, wie manager-magazin-Redakteur Claas Tatje, der wichtige Akteure in Shanghai begleitet hat, in diesem Podcast berichtet.