10





Der deutsche Lkw-Hersteller Traton und sein japanischer Partner Hino erhöhen mit einem Einkaufsbündnis den Druck auf ihre Zulieferer. "Von der Partnerschaft erwarten sich Hino und Traton eine größere geografische Ausdehnung der Lieferantenbasis - insbesondere in Europa und Asien", teilten die Unternehmen. Davon sollten die Kunden profitieren.

Traton und Hino hatten vor einem Jahr eine Zusammenarbeit angekündigt. Traton hält der Mitteilung von Dienstag zufolge 51 Prozent und Hino 49 Prozent der Anteile am Joint-Venture. Das neue Unternehmen soll Standorte in München und Tokyo unterhalten.

Unter dem Namen Traton hat Volkswagen seine Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania an die Börse gebracht. Zusammen mit brasilianischen Tochter Volkswagen Caminhoes e Onibus hat die Traton-Gruppe 2018 weltweit 233.000 Lkw, leichte Nutzfahrzeuge und Busse abgesetzt. Traton lässt an 29 Standorten in 17 Ländern produzieren und beschäftigte Ende vergangenen Jahres weltweit 85.000 Mitarbeiter.

Traton arbeitet indes auch mit dem US-amerikanischen Lkw-Bauer Navistar eng zusammen und hält rund 17 Prozent an dem Fahrzeugbauer.

Hino Motors gehört zur Toyota-Gruppe. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 200.000 Lastkraftwagen (Lkw) und Busse in mehr als 90 Ländern verkauft. Hino beschäftigt weltweit 34.000 Menschen und produziert in mehr als 20 Ländern. Die vier größten Werken von Hino Motors befinden sich in Japan.

rei