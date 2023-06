Traton, die Nutzfahrzeug-Tochter des Volkswagen-Konzerns, erwartet hohe finanzielle Belastungen durch die geplante EU-Abgasregulierung Euro 7. "Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen", sagte Traton-Vorstandsmitglied und Chef des Tochterunternehmens MAN, Alexander Vlaskamp, der Zeitung "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht.