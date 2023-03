Der Umsatz soll in einer Spanne zwischen 10 und 15 Prozent zulegen, die operative Rendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent landen, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Damit liegt das untere Ende der Spanne einen halben Prozentpunkt höher als für das vergangene Jahr prognostiziert worden war. Von dem Optimismus ließen sich die Anleger anstecken: Mit einem Kursplus von zuletzt mehr als 9 Prozent setzten sich die VW-Aktien in die Spitze der Gewinner im Dax.