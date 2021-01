Schadenersatz für Chipmangel Volkswagen prüft angeblich Ansprüche gegen Bosch und Continental

Der Mangel an Mikrochips und Sensoren bringt Volkswagen in Konflikt mit seinen großen Zulieferern. Der Konzern will Ansprüche auf Schadenersatz prüfen, vor allem aber die Produktion wieder in Gang bringen. Das jedoch dürfte noch Monate dauern.