Die Spanierin komplettiert den nun zwölfköpfigen PowerCo-Aufsichtsrat. Mit ihr steige die Frauenquote in dem Gremium über 40 Prozent, freute sich Aufsichtsratschef Schmall am Dienstag. García Piñeiro soll künftig darüber wachen, dass die VW-Gigafabriken - geplant sind mindestens sieben - saubere Batteriezellen produzieren. Die Wolfsburger wollen grüne Elektroautos verkaufen. Wenig wäre schlimmer als etwa ein Skandal um Kinderarbeit in Rohstoffminen.