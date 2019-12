Der Volkswagen-Konzern liegt - Stand Ende November 2019 - beim Absatz im Plus

Volkswagen liegt trotz schwacher Konjunktur und weltweiter Handelskonflikte bei den Auslieferungen erstmals in diesem Jahr im Plus. Bis Ende November rollten weltweit rund 9,9 Millionen Fahrzeuge zu den Kunden, 0,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Freitag mit.

"Wir sind daher zuversichtlich, das Jahr 2019 erfolgreich abzuschließen", erklärte Vertriebsleiter Christian Dahlheim. Für das Gesamtjahr hat sich Volkswagen stabile Auslieferungen vorgenommen. Analysten halten auch einen Rekord noch für möglich.

Allein im November steigerte der Konzern die Auslieferungen um 5,1 Prozent auf 988.800 Pkw, Lkw und Busse und baute nach eigenen Angaben seinen Marktanteil in allen wichtigen Regionen aus. Dabei legte Volkswagen

auf seinem größten Einzelmarkt China gegen den Trend um 5,1 Prozent zu.

gegen den Trend um zu. In Westeuropa wuchsen die Auslieferungen um 7,5 Prozent und in den USA sogar um 13,7 Prozent.

wuchsen die Auslieferungen um 7,5 Prozent und in den sogar um 13,7 Prozent. Während Volkswagen in Südamerika insgesamt knapp drei Prozent mehr von seinem Fahrzeugen losschlug als vor einem Jahr,

insgesamt knapp drei Prozent mehr von seinem Fahrzeugen losschlug als vor einem Jahr, brach der Absatz in Argentinien wegen Wirtschaftskrise dort um fast ein Viertel ein. In Brasilien steigerten sich die Niedersachsen dagegen um mehr als neun Prozent.

Frank Schwope von der NordLB traut den Wolfsburgern zu, die Auslieferungen in diesem Jahr auf rund 10,9 Millionen Einheiten zu steigern. 2018 hatte Volkswagen weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

An der Börse kletterten die Vorzugsaktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen zeitweise mehr als 4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 187,74 Euro. Grund dafür waren Signale, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beigelegt werden könnte, bei dem auch immer Zölle für Autos- und Autoteile eine Rolle spielen. Insidern zufolge einigten sich die Parteien im Grundsatz auf ein Abkommen. In dessen Rahmen solle die für Sonntag geplante Verschärfung der US-Strafzölle aufgeschoben und bestehende Abgaben zurückgeschraubt werden.

