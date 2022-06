Nun will Brandstätter sich und seinem künftigen Team mehr Durchgriff verschaffen. "Die Region China erhält deutlich mehr Entscheidungskompetenz und Eigenständigkeit", kündigt er an. Auch die technische Entwicklung vor Ort will Brandstätter markenübergreifend koordinieren und so das Tempo erhöhen. "In China, für China" laute das Motto. Man müsse die Organisation "konsequenter auf die Besonderheiten des chinesischen Automobilmarktes" ausrichten.

Die Zeit drängt. Beim Absatz von Elektroautos sind Tesla oder BYD den Wolfsburgern weit voraus, neue einheimische Marken wie Xpeng oder Nio erhöhen den Druck zusätzlich. VWs in Europa entwickelte Modelle ID.3 und ID.4 blieben in China bislang hinter den Erwartungen zurück, auch der eigens für den Markt entwickelte ID.6 ist kein Verkaufsschlager. "Die ID-Familie wurde am chinesischen Markt vorbei entwickelt", sagte ein Konzernstratege dem manager magazin im Februar. Zwar sind die Autos auch in China gut verarbeitet und schlagen die Rivalen in klassischen Ingenieursparametern – "aber sie kommen bei den Chinesen nicht gut an".