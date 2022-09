Hauke Stars ist Mitglied des Volkswagen-Vorstands. Als Technologie- und Finanzmarktexpertin war sie zuvor von 2012 bis 2020 Mitglied im Vorstand der Deutschen Börse. Zudem gehört Stars bereits verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten an. Micaela le Divelec Lemmi war bis vor einiger Zeit CEO beim italienischen Luxus-Label Salvatore Ferragamo und sitzt gegenwärtig in verschiedenen Gremien, etwa dem Board des Kaffeemaschinen-Produzenten De'Longhi. Die gebürtige Amerikanerin Melissa Di Donato Roos ist Chefin des deutschen Softwareunternehmens Suse mit Sitz in Nürnberg.