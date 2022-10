Nach Gewinneinbruch VW-Chef Blume senkt Absatzprognose

Auch die Teileknappheit ist der Konzern noch nicht los. So wurde der Konzern beim Blick nach vorne etwas vorsichtiger. Die Auslieferungen weltweit erwartet das Management jetzt nur noch auf Vorjahresniveau, also bei ungefähr 8,9 Millionen verkauften Fahrzeugen. Bisher stand noch ein Plus von 5 bis 10 Prozent in den Plänen - dies galt aber ohnehin als sehr ehrgeizig angesichts der bisherigen Verkaufszahlen. Grund für die gekappten Aussichten seien im wesentlichen Probleme in den Lieferketten, sagte VW-Konzern-Finanzchef Arno Antlitz in der Telefonkonferenz.