Anders als an den sächsischen VW-Standorten Zwickau und Dresden, die komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt und damit Vorreiter bei Volkswagen sind, hängen die rund 1900 Jobs in Chemnitz noch an der Fertigung von Verbrennungsmotoren. Sie werden in Modellen wie Golf und Tiguan verbaut. In den vergangenen Jahren war der Ausstoß aber deutlich gesunken. Im Jahr 2019 waren es 833.000 Motoren, im vergangenen Jahr nur noch 591.000. Den Angaben zufolge hatten Mitarbeiter zuletzt auch an den anderen Standorten Zwickau und Braunschweig ausgeholfen.