Der Wandel zur Elektromobilität lässt sich nach Auffassung der VW-Betriebsratsspitze ohne größere Jobverluste stemmen. "Dieser tiefgreifende Wandel unserer Branche muss nicht in dramatischen Brüchen enden", sagte die Chefin der Belegschaftsvertretung, Daniela Cavallo (47), während der Grundsteinlegung in Salzgitter. Während die Arbeitsplätze in klassischen Bereichen mittelfristig immer mehr abnehmen dürften, sollen an dem Standort 5000 Stellen in der Zellfertigung hinzukommen. Weltweit werden es laut Planungen von VW bis zu 20.000 Arbeitsplätze sein. Das Projekt sei "ein Paradebeispiel für ökologische wie soziale Transformation", sagte Cavallo.