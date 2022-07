Als Experte für Leadership hat Wirtschaftsprofessor Wolfgang Jenewein (53) stets auch einen besonderen Blick auf die Neuausrichtung des VW-Konzerns. Der Führungsebene stand er im Transformationsprozess als externer Berater zur Seite. In dieser Zeit gewann er besondere Einblicke in den Konzern – der Wechsel an der Spitze des Autoherstellers kommt für ihn nicht überraschend.

Herr Jenewein, der scheidende VW-Chef Herbert Diess (63) war bekannt dafür, scharfe Fragen zu formulieren und am Konzern zu rütteln, um Dinge voranzutreiben. Hat er sich damit zu viele Gegner geschaffen?