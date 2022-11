Mit dem nachlassenden Teilemangel ziehen bei Volkswagen die Auslieferungen an. Der Konzern brachte im Oktober mit 691.800 Fahrzeugen weltweit gut 15 Prozent mehr Neuwagen zu den Kunden als im schwachen Vorjahresmonat, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Besonders stark legten die Auslieferungen mit plus 37 Prozent in Westeuropa zu. Auf ihrem größten Markt China steigerten sich die Wolfsburger um 11 Prozent. Damit wuchsen die Auslieferungen dort nicht mehr so stark wie in den vorangegangenen Monaten, weil Covid-Lockdowns und fehlende Chips die Produktion immer wieder hemmen.