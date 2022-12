Der im September in Teilen an die Börse gebrachte Sportwagenbauer Porsche AG legte um 6 Prozent zu und liegt damit im bisherigen Jahresverlauf mit 3 Prozent im Plus. Bei der Nutzfahrzeugholding Traton gingen im November 28.400 Lkw und Busse in Kundenhand über und damit gut 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.