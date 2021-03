"Power Day" Volkswagen plant sechs Batteriezellfabriken in Europa

Mit gleich sechs Gigafabriken will Volkswagen in diesem Jahrzehnt in die Massenproduktion von Batteriezellen für Elektroautos einsteigen. Bekannte Pläne für das Werk Salzgitter und Schweden werden ausgebaut, weitere Partner in der Energiebranche gesucht.