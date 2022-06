Die Europcar-Aktionäre haben von Donnerstag an bis zum 29. Juni eine letzte Möglichkeit, ihre Anteile an das Konsortium zu verkaufen, wie VW am Mittwoch mitteilte. Volkswagen und seine Partner, der Finanzinvestor Attestor und der niederländische Mobilitätskonzern Pon Holdings, locken die Aktionäre mit einem Aufschlag von einem Cent auf den gebotenen Preis von 50 Cent je Europcar-Aktie, wenn die Schwelle am Ende erreicht wird.