"Unsere materielle Tarifforderung passt in die Zeit", erklärte Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Die Inflation vernichte Wohlstand, relativiere Einkommen und bringe viele Haushalte in wirtschaftliche Schieflage. Erst Ende Juni hatte Volkswagen-Chef Herbert Diess (63) vor der Belegschaft in Wolfsburg die gute Geschäftslage des Konzerns hervorgehoben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Aufholjagd auf Tesla eingeschworen.