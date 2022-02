Chipmangel bei Volkswagen "2022 werden wir nicht alle Autos bauen können, die wir verkaufen könnten"

330.000 Autos konnte Volkswagen im vergangenen Jahr in Wolfsburg nicht bauen, weil die erforderlichen Halbleiterchips fehlten. Die Engpässe bleiben auch im laufenden Jahr, so Konzernchef Diess auf einer Betriebsversammlung. Er will deshalb die Kapazitäten anpassen.