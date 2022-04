Der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen will seine Aktivitäten auf dem US-Markt deutlich erweitern. Konzernchef Herbert Diess (63) plant nach Informationen des manager magazins den Bau eines zweiten Werks in den USA. Es könnte unmittelbar neben der aktuellen Fabrik in Chattanooga entstehen, bestätigten Beteiligte. Die Kapazität in den USA könne damit auf bis zu 600.000 Fahrzeuge im Jahr erweitert werden. Zusätzlich werde auch der Bau eines Batteriezellenwerks erwogen, wahrscheinlich in der Nähe des Werks in Chattanooga.

Die neue Amerika-Offensive ist auch eine Reaktion auf neue geopolitische Lage. Der Krieg in der Ukraine schade insbesondere Europa, heißt es in Wolfsburg. Die Bedeutung einer starken Aufstellung im gesamten Rest der Welt werde entsprechend wichtiger. Um gleichzeitig die Abhängigkeit von China zu senken, will der Autohersteller das US-Geschäft stärken.

Es gebe zwar noch keine finale Entscheidung, erklären Insider. Aber Diess sei fest entschlossen zu der Offensive. Insbesondere die Kernmarke VW ist in den USA bislang nicht sonderlich erfolgreich, der Marktanteil lag im vergangenen Jahr bei 2,5 Prozent.