Scharfe Kritik an BR-Chefin Cavallo VW-Chef Diess bekommt Unterstützung aus dem Betriebsrat

Überraschende Wende in Wolfsburg: Ein Teil der Betriebsräte stellt sich öffentlich gegen die Vorsitzende Daniela Cavallo und hinter den umstrittenen Konzernchef Herbert Diess. Man wolle den rufschädigenden Irrweg des aktuellen Betriebsrates nicht mehr mittragen, heißt es in einem Brief an die VW-Hauptaktionäre.