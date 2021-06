Nominierung Hans Dieter Pötsch soll fünf weitere Jahre VW-Chefaufseher bleiben

In der Dieselkrise geriet auch Hans Dieter Pötsch unter Druck, doch das ist im Hause Volkswagen offenbar vergessen: Am Samstag beschloss der Aufsichtsrat des Konzerns, dem 70-Jährigen eine weitere Amtszeit an der Spitze des Gremiums zu ermöglichen.