Volkswagen Günther Horvath für den VW-Aufsichtsrat vorgeschlagen

Günther Horvath, 1952 in Salzburg geboren, hat laut VW-Angaben in Graz und New York Rechtswissenschaften studiert und ist seit mehr als 40 Jahren als Wirtschaftsanwalt tätig. Bis 2017 war er Partner in der international tätigen Sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer, anschließend gründete er seine eigene Kanzlei, die Dr. Günther J. Horvath Rechtsanwalt GmbH, Wien.