Von den einzelnen Marken legten vor allem Audi (plus 14,7 Prozent), Skoda (plus 17,4 Prozent) und Seat/Cupra (plus 45,7 Prozent) zu. Die Kernmarke Volkswagen Pkw selbst verbuchte dagegen ein Minus von 0,9 Prozent. Überraschend schwach zeigte sich die Sportwagentochter Porsche. Nach einem deutlichen Plus im ersten Halbjahr gingen die Auslieferungen im Juli nun um 7,2 Prozent zurück. Bei der Lkw-Holding Traton gab es ein Plus von 10,8 Prozent auf 26.700 Fahrzeuge.