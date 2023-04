Urteil in Nischni Nowgorod Gericht gibt Volkswagens Vermögenswerte in Russland frei

Das Gericht in Nischni Nowgorod an der Wolga hatte vor wenigen Wochen auf eine Klage von GAZ hin das Vermögen des Wolfsburger Automobilkonzerns in Russland beschlagnahmt. GAZ hatte vor Gericht beantragt, die Kündigung des Montagevertrags für nichtig zu erklären und VW zu einer Vertragsstrafe von 15,6 Milliarden Rubel (170 Millionen Euro) zu verurteilen, berichtete seinerzeit die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Gerichtsakte.