Als Martin Hofmann im Frühjahr 2020 per Brief seinen Abschied von Volkswagen nach 19 Jahren verkündete, gab sich der IT-Chef des Konzerns diplomatisch. Es sei Zeit, "in einen neuen Lebensabschnitt einzutreten und mal etwas anderes zu tun". Einige Monate später stieg er in führender Position beim Softwareriesen Salesforce ein. Jetzt, drei Jahre nach seinem Aus bei Volkswagen, kehrt Hofmann in die Fahrzeugszene zurück: Zum 1. Mai wird er "Chief Technology and Information Officer" beim Truck-Hersteller Volta.