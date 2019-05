Volkswagen erwägt Einstieg ins E-Scooter-Geschäft

Volkswagen erwägt Einstieg in E-Scooter-Vermietung

Sharing-Plattform "We Share"

Der Autokonzern Volkswagen Börsen-Chart zeigen prüft offenbar einen Einstieg ins Geschäft rund um das E-Scooter-Sharing. Das berichtet das "Handelsblatt". VW lasse von einem Dienstleister bereits E-Scooter mit den Logos seiner Sharing-Plattform We Share für einen kommenden Testbetrieb bekleben, schreibt die Zeitung am Montag unter Berufung auf mit dem Projekt betraute Personen. Dieser Dienstleister aus Dortmund kümmere sich neben dem Branding auch um die Beschaffung.

Volkswagen bestätigte, dass konkrete Projekte bezüglich Mikromobilität in Arbeit seien. "Derzeit gibt es allerdings noch keine Entscheidung", teilte der Konzern dem "Handelsblatt" mit.

Für das mögliche Angebot setze VW auf US-chinesische Technik, berichtete die Zeitung. Die E-Scooter für We Share würden vom US-Hersteller Segway produziert. Seit 2015 befindet sich Segway im Besitz der chinesischen Firma Ninebot.

Der E-Scooter von Volkswagen könnte das Sharing-Angebot We Share des Konzerns ergänzen. Die Sharing-Plattform soll in diesem Jahr in Berlin starten und dann auf Europa und Nordamerika ausgeweitet werden. Zu E-Wagen wie dem Elektrowagen I.D., für den Volkswagen gerade eine großangelegte Marketingkampagne startet, kämen dann E-Scooter für den Stadtverkehr.

Zur Großbildansicht Volkswagen Volkswagen startet diese Woche eine breit angelegt Marketingkampagne für den Elektrowagen I.D., der Monate vor seiner Auslieferung per "Pre-Booking"-Verfahren bestellt werden kann.

Der Bundesrat will am 17. Mai über die "Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge" abstimmen, die E-Scooter auf deutschen Straßen erlauben soll. Der Verkehrsausschuss sprach sich vergangene Woche aber dafür aus, dass Gehwege für die Tretroller tabu bleiben sollen.

Lesen Sie auch:

Wo es bei VWs Aufbruch ins goldene Shuttle-Zeitalter hakt

Carsharing + Digitales - VW beginnt die Aufholjagd

Die Bundesregierung hatte Anfang April eine Verordnung zur Zulassung der Tretroller beschlossen, die auch die Freigabe für die Gehwege bei einer Höchstgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern vorsah. Gegen dieses Vorhaben regte sich Widerstand, auch bei Unfallforschern und Sozialverbänden.

dpa/akn