Der Autokonzern Volkswagen bindet sich bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens langfristig an den US-Chipkonzern Qualcomm. VW werde den speziell für das automatisierte Fahren entwickelten "System on Chip" (SoC) von Qualcomm ab 2026 weltweit über alle Marken hinweg einsetzen, berichtet die Zeitung "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Der Deal mit einer Laufzeit bis 2031 koste Volkswagen mehr als eine Milliarde Euro. VW wollte den Bericht nicht kommentieren. Insider bestätigten manager magazin die Informationen. Konzernchef Herbert Diess (63) sei deshalb Ende vergangener Woche zu letzten Gesprächen in der Qualcomm-Zentrale in San Diego gewesen.