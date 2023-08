Vereinbarungen gebe es mit mehreren Halbleiterhersteller, dem "Who is who der Branche", darunter Infineon, NXP oder auch der taiwanesische Chipriese TSMC. Große-Loheides Vorgänger Murat Aksel hatte vor wenigen Jahren noch geklagt, kaum Termine mit den Chipgiganten zu bekommen. "Das hat sich geändert", sagte Große-Loheide am Mittwoch. "Wir sitzen alle paar Wochen in Taiwan, Amsterdam oder Wolfsburg zusammen."

Durch eine stärkere Bevorratung will Volkswagen außerdem kurzfristige Engpässe in der Produktion von Halbleitern auffangen. Die Vielzahl an Chip-Varianten, die in einem Auto stecken, soll verringert werden, um die zur Steuerung nötige Software zu verschlanken. Dadurch sinken theoretisch die Kosten. Triebfeder sei dies aber nicht, machte VW klar. "Wir messen nicht die Zahl, wie viele Halbleiter wir selbst direkt zukaufen", sagte Schnake. "Entscheidend ist allein, wie kritisch die Chips für uns sind."