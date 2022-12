Aksel ist seit Januar 2021 im Konzernvorstand für den Einkauf zuständig. Der auch "Kostenkiller" genannte Manager bekam im Zuge der weltweiten Chipkrise die Lieferengpässe bei Halbleitern nicht in den Griff, weshalb die Kritik an ihm wuchs.

Herbert Diess war Aksels größter Fürsprecher

Mit dem Wechsel an der Konzernspitze verlor Aksel schließlich seinen größten Fürsprecher in Wolfsburg, Herbert Diess (64). Blume stellt die Umstrukturierung naturgemäß positiver dar: Mit der Neuaufstellung soll die Einkaufsfunktion auf Konzernebene sowie in zwei Kernbereichen gestärkt werden, erklärte er. Bei der Volumenmarke VW sowie bei MAN hätten mit Große-Loheide und Aksel zwei krisenerfahrene Spitzenmanager die Verantwortung für die zentrale Aufgabe.