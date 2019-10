Bulgarien will Türkei VW-Werk abjagen

Volkswagen-Mitarbeiter in einem Werk des Autokonzerns (Symbolbild)

Bulgarien will dem Volkswagen-Konzern im Wettstreit mit der Türkei um ein neues Werk der Wolfsburger mehr Geld anbieten. Um sich den Zuschlag zu sichern, ist das Land bereit, die von ihm angebotenen Subventionen zu verdoppeln. "Wir haben einen Weg gefunden, dem Volkswagen-Konzern statt 135 Millionen Euro 250 bis 260 Millionen Euro anzubieten", sagte der ehemalige Staatschef Rossen Plewneliew der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er ist gegenwärtig der Präsident des bulgarischen Automobilclusters in Sofia.

VW sei ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden, eine Antwort stehe noch aus, ergänzte er. Rechne man die Infrastruktur hinzu, etwa die Anbindung an die Schiene, an die Autobahn und die U-Bahn, biete Sofia 800 Millionen Euro an, damit sich VW für Bulgarien statt für die Türkei entscheide. Der bulgarische Autopräsident versicherte, dass die Beihilfen mit der EU-Kommission abgesprochen seien. Die Türkei indes habe sich über die Regeln hinweggesetzt.

Nach der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hatte der Volkswagen-Konzern seine Pläne für ein neues Werk nahe der Metropole Izmir auf Eis gelegt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der für den Großaktionär Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat sitzt, erklärte: "Die Bilder, die wir aus Nordsyrien sehen, sind entsetzlich." Die Militäroffensive sei ein offensichtlicher Bruch des Völkerrechts. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Volkswagen unter diesen Bedingungen in der Türkei eine Milliardeninvestition vornimmt", sagte Weil.

Der Standort in Bulgarien war laut FAZ-Bericht neben dem türkischen Manisa bei Izmir als einziges noch im Rennen.

luk / Reuters