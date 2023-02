Volkswagen-Beteiligung Batteriezellenhersteller Northvolt bereitet Börsengang vor

Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt gilt schon länger als Börsenkandidat. Das Unternehmen, an dem auch VW und BMW beteiligt sind, will noch in diesem Jahr den Sprung aufs Parkett schaffen, heißt es. Das muss nicht in Europa sein.