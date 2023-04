Sie sind gerade in Shanghai auf der wichtigsten Automobilmesse seit Langem. Wie bedrohlich ist das Szenario für die deutschen Hersteller dort?

Zunächst fällt die schiere Masse an chinesischen Fahrzeugen auf. 650 Modelle von 60 chinesischen Marken – fast alle mit elektrischem Antrieb. Und keins der Fahrzeuge ist ein Ausfall. Technologie, Design, das ist alles stimmig und nicht so expressiv, wie wir es teilweise aus Korea kennen. Mich beeindrucken vor allem die Passgenauigkeit und die Verarbeitungsqualität der Baugruppen.

Und die Autos der deutschen Hersteller?

Die fallen hier kaum auf. Es fehlen neue Designideen. Die deutschen Marken schaffen es nicht, ihre DNA zu transportieren und sich so vom chinesischen Wettbewerb zu differenzieren.

Auch nicht mit ihrer Technik? Damit haben sie in China immer gepunktet.

Die Politik hat die Elektromobilität in China stark vorangetrieben, das hat die Hersteller über die letzten fünf Jahre gestärkt. Aber der Schlüssel zum Erfolg ist hier noch ein anderer, und das wissen die deutschen schon seit Jahren. Die chinesischen Kunden sind sehr IT-affin. Die einheimischen Marken haben das genutzt. Sie verstehen das Internet-Ökosystem hier und wissen, was ihre Käufer wollen.

Und die ausländischen Marken?

Haben zugeschaut und versucht mitzuhalten. Mehr nicht.

Die chinesischen Marken ziehen also vorbei?

In China sind sie schon vorbeigezogen, und global wird es nicht mehr lange dauern. Während bei uns in Deutschland ein Elektrofahrzeug durchschnittlich 49.500 Euro kostet und wir eine Diskussion über gestiegene Kosten der Mobilität führen, zeigt BYD ein Fahrzeug für 12.000 Euro. Die schicken sich an, in nicht allzu ferner Zukunft so viele Autos zu verkaufen wie Volkswagen oder Toyota. In China hat BYD Volkswagen im ersten Quartal 2023 bereits vom ersten Platz verdrängt.