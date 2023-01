Verbrenner und Elektroantriebe Die wichtigsten Neuheiten im Autojahr 2023

Auch in der Klasse darüber bewegt sich etwas – selbst wenn die wichtigsten Modelle allenfalls ein Update bekommen wie der VW ID.3 oder weitere Motorvarianten wie der Opel Astra, der nun auch zum Stromer wird. Aber aus Frankreich drängen am oberen Ende der Golf-Klasse der in Deutschland nur elektrisch erhältliche Citroën ë-C4 X und der Peugeot 408 auf den Markt, Letzterer mittelfristig auch elektrisch.

Ab ins Gelände: SUV mit Auspuff und Stecker

Wer sich in diesem Segment dem SUV verschrieben hat, dem bieten sich noch viel mehr Premieren an: Aus Japan kommen mit dem bZ4X der erste rein vollelektrische Toyota sowie von Honda ein neuer C-RV, der handliche Crossover Z-RV und der rein elektrische e:Ny1.