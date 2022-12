Der US-Elektroautobauer Tesla versucht derweil in den USA und Kanada mit Rabatten gegen die nachlassende Kauflust ansteuern. Für die Tesla Modelle 3 und Y, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, sollen in den USA Preisnachlässe über 7500 Dollar gegeben werden und in Kanada über 5000 Dollar, teilte Tesla am Donnerstag mit. Zudem werde das Aufladen der Elektroautos über 10.000 Meilen (ca. 16.093 km) kostenlos angeboten.