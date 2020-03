Konzernchef Herbert Diess will Plattform für elektrische Kleinwagen.

Volkswagen will eine deutlich günstigere Generation von Elektroautos auf den Markt bringen. Die Modelle sollten eine eigene Architektur bekommen und möglichst ab 2023 in den Verkauf gehen. Konzernchef Herbert Diess wolle es mit der neuen Architektur ermöglichen, auch Kleinwagen elektrisch und profitabel anzubieten, berichten Beteiligte. Die Autos seien gedacht für Kunden, die heute Verbrennermodelle wie den Polo oder sogar den kleinen Up kaufen.

VW will im Sommer den ID.3 als erstes echtes Elektromodell in den Handel bringen. Abzüglich Umweltprämie soll das Modell in der Einstiegsversion gut 23.000 Euro kosten. Die elektrisch angetriebenen Kleinwagen sollten möglichst zum Preis von Verbrennern angeboten werden, heißt es im Unternehmen. Das gilt allerdings als sehr ambitioniert.

