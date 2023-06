Der Autohersteller hat sich bei Lieferverträgen mit Bergbauunternehmen in Kanada zusammengetan, wo er sein erstes nordamerikanisches Batteriewerk bauen wird. In Skelleftea in Schweden hat der Konzern die Produktion von Premiumzellen mit dem Batteriespezialisten Northvolt konzentriert.

Glencore, Stellantis und La Mancha werden Mehrheits-Eigentümer

Das in den brasilianischen Minen gewonnene Nickelkonzentrat soll in den Anlagen von Glencore weiter verarbeitet werden, teilte ACG mit. Im Laufe des Prozesses werde ACG zu ACG Electric Metals und gebe neue Aktien aus, sagte ACG-Chef Artem Volynets (51). Glencore, Stellantis und der Fonds La Mancha werden zu 51 Prozent Eigentümer, 49 Prozent verbleiben in Streubesitz.