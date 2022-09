Umbau im Vorstand Volkswagen besetzt Markenvorstand neu

Der Autokonzern Volkswagen besetzt seinen Markenvorstand neu. Damit würden Weichen für die Transformation des Unternehmens in das digitale und autonome Mobilitäts-Zeitalter gestellt, teilte VW am Dienstag mit. Wie das manager magazin bereits berichtete, wird Thomas Ulbrich Vorstand des neu geschaffenen Ressorts New Mobility , das E-Baureihen und Software-Kompetenz von Volkswagen Pkw zusammenfasst. Kai Grünitz, bisher Entwicklungschef Volkswagen Nutzfahrzeuge, folgt Ulbrich als Markenvorstand Technische Entwicklung (TE).